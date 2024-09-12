Бывший вратарь ФК «Москва», московского «Локомотива» и «Ростова», нынешний тренер-ассистент «Славии» (Мозырь) Антон Амельченко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход нападающего Александра Соболева из московского «Спартака» в санкт-петербургский «Зенит».

- О Соболеве мне говорить сложно, и, наверное, некорректно обсуждать мотивы его действий. Но раз клуб и футболист достигли соглашения, значит, для всех это выгодная сделка. А насколько это качественное усиление, покажет сезон, – сказал Амельченко.

Соболев сыграл за «Зенит» в товарищеском матче против «Кайрата». Официальный дебют Соболева за петербургский клуб ожидается в субботу, 14 сентября, против ЦСКА