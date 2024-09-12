Амильтон: «Мангаш способен заиграть на самом высоком уровне»

Бывший игрок португальского «Авеша» Амильтон в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о своём соотечественнике Рикарду Мангаше, который перебрался в «Спартак».

— Мангаш очень хороший защитник, он быстрый и цепкий, умеет хорошо навешивать, отдает хитрые передачи. Большой профессионал и на поле и вне его.

— Какой он в жизни?

— Он очень хороший человек. Самое главное, он умеет слушать людей, с ним всем можно поделиться.

— Как вы думаете, у него получится в России?

— Да, он способен заиграть на самом высоком уровне. У него есть все данные, буду болеть за него в «Спартаке».

10 сентября «Спартак» объявил о переходе 26-летнего Мангаша из «Витории Гимарайнш». Контракт между сторонами рассчитан на два сезона.