Пономарёв: Через несколько матчей Дзюба потухнет в «Акроне»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о переходе нападающего Артёма Дзюбы в тольяттинский «Акрон».

Эксперт считает, что лучшие годы Дзюбы остались в прошлом, поэтому он не понимает причин такой шумихи вокруг перехода игрока в «Акрон».

— В таком возрасте едут доигрывать, какие новые вызовы? Артём сыграет ярко от силы 2-3 матча, а потом потухнет, — цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

Ближайший матч «Акрона» запланирован на 15 сентября. В этот день тольяттинский коллектив встретится дома с подмосковными «Химками». Стартовый свисток должен будет прозвучать в 16:30 по столичному времени.