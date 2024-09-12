Два игрока московского «Спартака» проведут текущий сезон в аренде в «Сочи».

Пресс-служба «красно-белых» сообщила, что защитник Павел Маслов и нападающий Павел Мелёшин будут выступать за «Сочи» до конца текущего сезона.

— Оба игрока «Спартака» присоединились на правах аренды к «Сочи». Удачи, парни! — говорится в заявлении клуба.

В нынешнем сезоне 24-летний Маслов принял участие в трех матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. На счету 20-летнего Мелёшина пять выходов на поле и ни одного результативного действия.

После семи туров «Спартак» занимает четвертое место в чемпионате России, набрав 14 очков.