ЦСКА объявил об уходе Мендеса в «Крылья Советов»

Чилийский полузащитник Виктор Мендес перебрался из ЦСКА в «Крылья Советов» на правах аренды. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «армейцев».

Утверждается, что в договоре предусмотрена опция выкупа 24-летнего игрока.

— Желаем тебе успехов, Витя! — написала пресс-служба клуба.

Напомним, Мендес выступал за ЦСКА с 2022 года. За этот период он появился на поле в 71 матче, отметился одним голом и одним ассистом.

Текущий трудовой договор Мендеса с «армейцами» рассчитан до лета 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 4,5 миллиона евро.