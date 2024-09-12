Масалитин: «У «Спартака» вырисовывается перспективная команда»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Масалитин поделился мнением о работе Деяна Станковича на посту наставника «красно-белых».

Как считает эксперт, на строительство команды уходит несколько лет, но пока неизвестно, готово ли ждать руководство клуба.

«Отвечать за результат будут и руководство клуба, и главный тренер, если будет неудача. Но на сегодняшний день у «Спартака» вырисовываются перспективные позиции и команда», — цитирует Масалитина «Газета.Ру».

В настоящий момент «Спартак» идет на четвертой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 14 набранных очков.