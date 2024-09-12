Масалитин — об «Акроне»: «Всё будет зависеть от результатов матчей с прямыми конкурентами»

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин высказался о перспективах «Акрона» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, текущий сезон является первым для тольяттинского клуба в рамках элитного дивизиона.

По мнению Масалитина все будет зависеть от результатов в играх с прямыми конкурентами.

«Практика показывает, что главными в сезоне для «Акрона» будут матчи с командами из нижней части таблицы. Сейчас игра «Акрона» оставляет приятное впечатление», — приводит слова Масалитина «Газета.Ру».

По итогам семи туров «Акрон» занимает 14-е место в Российской премьер-лиге, имея в копилке пять зачетных баллов.

В воскресенье, 15 сентября, «Акрон» встретится с «Химками» в рамках восьмого тура РПЛ. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 16:30 по московскому времени.