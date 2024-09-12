Масалитин: Удивлён трансфером Дзюбы в «Акрон»

Экс-игрок ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин отреагировал на переход бывшего нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в «Акрон».

12 сентября тольяттинский клуб объявил о подписании контракта с 36-летним форвардом.

Масалитин заявил, что Дзюба является очень опытным и качественным футболистом, но неизвестно, как он тренировался последние полгода.

— Его физическое состояние вызывает опасение. Я, если честно, удивлен этим трансфером, — цитирует Масалитина «Газета.Ру».

По итогам семи туров «Акрон» находится в зоне вылета, занимая 14-е место в турнирной таблице. На счету команды Заура Тедеева пять набранных очков.