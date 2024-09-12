Джикия близок к переходу в «Химки» — известны детали

Бывший капитан московского «Спартака» Георгий Джикия в ближайшее время может стать игроком «Химок».

Как сообщает «Чемпионат», подмосковный коллектив близок к подписанию двухлетнего трудового договора с 30-летним Джикией. По данным источника, у защитника был вариант с переходом в махачкалинское «Динамо», но игрок от него отказался.

Стоит сказать, что ранее в «Химках» отказались комментировать информацию о возможном подписании Джикии.

На данный момент «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. В копилке подмосковного клуба шесть набранных очков после семи туров.