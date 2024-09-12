В «Пари НН» не исключили трансфер экс-игрока «Реала»

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос о возможном подписании бывшего вингера «Реала» Дениса Черышева.

«Трансферное окно еще не закрыто, остается несколько часов. Возможно все», — приводит слов функционера «Чемпионат».

Напомним, последним клубом 33-летнего Черышева была итальянская «Венеция», за которую он выступал с 2022 года. За это время он принял участие в 34 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и записал в свой актив две результативные передачи.

После семи туров «Пари НН» находится на 11-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав шесть очков.