Корнеев высказался по поводу перехода Дзюбы

Бывший нападающий сборной России по футболу Игорь Корнеев дал свою оценку переходу форварда Артёма Дзюбы в тольяттинский «Акрон». Функционер выразил мнение, что клуб брал игрока на небольшую зарплату. Об этом Корнеев заявил в комментарии для «Спорт-Экспресса».

«Думаю, что «Акрон» и не брал его на большую зарплату! Думаю, что большую роль сыграл разговор тренера с игроком. Посмотрим, что получится. Если Артём наберет хорошую форму, то поможет «Акрону» в этом сезоне», - сказал Корнеев.

Напомним, Артём Дзюба сегодня перешёл в тольяттинский «Акрон» на правах свободного агента. Контракт нападающего рассчитан до конца текущего сезона.

Последним клубом форварда был московский «Локомотив», за который он провёл 37 матчей, отметившись 12 голами.

Всего за карьеру Дзюба провёл 422 игры в чемпионате нашей страны и забил 160 голов. Также в активе Артёма 55 матчей за национальную дружину и 30 забитых мячей.

«Акрон» на данный момент находится на 14 месте в Мир РПЛ, после 7 матчей имея в своём активе 7 набранных баллов.