«Дзюба поможет «Акрону» остаться в РПЛ» — Мостовой

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о переходе форварда Артёма Дзюбы в тольяттинский «Акрон».

«Однозначно Дзюба поможет «Акрону» остаться в РПЛ. Это хорошее подписание для «Акрона», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

12 сентября пресс-служба «Акрона» официально объявила о подписании 36-летнего форварда. Трудовой договор между сторонами рассчитан до конца текущего сезона.

В настоящий момент «Акрон» идет на 14-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея на своем счету пять набранных очков.

15 сентября «Акрон» встретится с «Химками», начало — в 16:30 по мск.