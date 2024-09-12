Корнеев ответил, сможет ли Гуарирапа принести пользу ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Игорь Корнеев поделился мнением о возможном трансфере форварда «Сочи» Сауля Гуарирапы в стан «армейцев».

Ранее сообщалось, что столичный клуб планирует арендовать футболиста до конца текущего сезона.

«Сауль неплохо заявил о себе в прошлом сезоне и это тот типаж нападающего, который должен расти и развиваться! Думаю, что Гуарирапа принесет пользу ЦСКА!» — приводит слова Корнеева «РБ Спорт».

При этом эксперт отметил, что не понимает логику «Сочи», который отпускает важного футболиста, имея цель вернуться в элитный дивизион.

В текущей кампании 21-летний Гуарирапа провел девять матчей за «Сочи», забил один мяч и сделал три ассиста.