Гладилин: «Жозе ещё может прибавить»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин ответил на вопрос, будут ли у «красно-белых» проблемы в атаке после продажи Александра Соболева и формы Виллиана Жозе.

«Нет, Жозе еще может прибавить, тренерский штаб над этим поработает, а также у нас есть Угальде и Мелёшин. Я уверен, что Станкович знает, что делает», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

По итогам семи сыгранных туров «Спартак» находится на четвертой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 14 зачетных баллов.

15 сентября подопечные Деяна Станковича встретятся в гостях с махачкалинским «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.