Тарханов не уверен, что Дзюба поможет «Акрону»

Российский тренер Александр Тарханов высказался о переходе 36-летнего форварда Артёма Дзюбы в тольяттинский «Акрон».

«Сложно сказать, поможет ли Артём тольяттинцам. Он уже давно не играет и непонятно, в какой форме находится. И возраст тоже уже влияет. Будет хорошо, если Дзюба вновь раскроется в «Акроне», — приводит слова Тарханова портал «РБ Спорт».

Последним клубом Дзюбы был московский «Локомотив», который футболист покинул после окончания прошлого сезона.

Дебют Дзюбы может состояться уже в воскресенье, 15 сентября, в матче восьмого тура чемпионата России между «Акроном» и «Химками».