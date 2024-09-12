Канчельскис объяснил, почему «Акрону» повезло с Дзюбой

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис высказался о трансфере Артёма Дзюбы. В четверг было объявлено о переходе 36-летнего футболиста в «Акрон». По мнению Канчельскиса, клубу из Тольятти повезло заполучить мотивированного Дзюбу.

«Дзюба опасен, когда в него никто не верит. Артём неоднократно показывал свой лучший футбол на фоне критики. Любит он вытаскивать себя за волосы. «Акрону» повезло в этом плане – клуб получил мотивированного игрока», - цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Канчельскис отметил, что при должном уровне мотивации 36-летний Дзюба может вернуться в число лучших форвардов в Российской премьер-лиге.

«Акрон» сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата. Ближайший матч команда проведёт в воскресенье, 15 сентября, - против «Химок» дома.