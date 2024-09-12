Генич отреагировал на трансфер Дзюбы в «Акрон»

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о переходе бывшего форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы в тольяттинский «Акрон».

—Интересно. Очень, — написал Генич в своем телеграм-канале.

Ранее пресс-служба «Акрона» официально объявила о подписании 36-летнего футболиста.

В настоящий момент «Акрон» находится в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. По итогам семи туров в копилке команды всего пять набранных очков.

15 сентября подопечные Заура Тедеева примут на своем поле «Химки» в рамках восьмого тура РПЛ, начало — в 16:30 по московскому времени.