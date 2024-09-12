«Дзюба будет как Роналду»: Реакция болельщиков «Акрона» на приход 36-летнего форварда

Тольяттинский «Акрон» объявил о подписании контракта до конца сезона со скандальным нападающим Артёмом Дзюбой. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» собрало в соцсетях реакцию болельщиков «Акрона» на такое пополнение команды.

«Дзюба в «Акрон» перешёл?», - Кирилл К.

«Ага, одной рукой в нем уже», - Евгений Л.

«Представляю: в старте Дзюба, Хубулов, Бакаев = лебедь, рак и щука» - Макс К.

«Хоть бы такие, как ты, переобулись после первого же матча с Артёмом», - Shannon U.

«Разваливать команду приедет», - Максим Н.

«Устроит теперь дедовщину молодым в раздевалке)», - Андрей А.

«Главное, чтобы руками не играл», - Михаил З.

«Ну если руки распускать не будет, пользу наверняка принесёт», - Сергей И.

«Он стоячий, неуклюжий, и характер сложный. «Локомотив» без него заиграл», – Дмитрий Ц.

«Старый конь борозды не портит», – Александр.

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«Дзюбина схема – это игра в столба, как в низших лигах. Будет, как Роналду, тянуть одеяло на себя», - Hornet.

«Поздравляю всех болельщиков Акрона от лица Спартака» - Vivi.

«Я 1 неделю назад с другом говорил, что, если бы Дзюба перешёл в «Акрон», а тут…», – Максим.

«У него же форма Дэдпула есть). Как раз в цветах «Акрона». Будет выбегать в ней после побед», - Ксения С.

«Уж лучше Дзюбу, чем Сергеева», - Андрей Б.

«Для чего? Денег кучу заберет и летом свалит», - Александр К.

В прошлом Дзюба выступал за московский «Спартак», «Томь», «Ростов», санкт-петербургский «Зенит», тульский «Арсенал», турецкий клуб «Адана Демирспор» и московский «Локомотив».

Кирилл Иванцов

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