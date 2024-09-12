Детский тренер Дзюбы высказался о переходе игрока в «Акрон»

Тренер Александр Шупляков, который в своё время работал с Артёмом Дзюбой на детском уровне, высказался о переходе нападающего в «Акрон». В четверг клуб из Тольятти объявил о заключении с Дзюбой контракта сроком до конца сезона 2024/2025.

«Думаю, что он поможет «Акрону» не только в футболе, но и в рекламных делах. Он взрослый мужчина, серьёзный футболист», - цитирует Шуплякова «Спорт-Экспресс».

До перехода в «Акрон» Артём Дзюба несколько месяцев провёл в статусе свободного агента. По завершению сезона 2023/2024 у нападающего истёк срок контракта с «Локомотивом».

«Акрон» после семи туров занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.