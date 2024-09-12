«Тедеев найдёт общий язык с Дзюбой» — Наумов

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о переходе форварда Артёма Дзюбы в тольяттинский «Акрон».

По мнению функционера, наставник команды Заур Тедеев сможет найти общий язык с опытным нападающим.

«Заур — довольно опытный тренер и, если дает согласие на трансфер, наверное, верит в Артёма. Он прекрасно знает его характер», — приводит слова Наумова портал «РБ Спорт».

12 сентября «Акрон» официально объявил о подписании контракта с 36-летним Дзюбой.

После семи туров коллектив из Тольятти находится на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своей копилке пять очков.