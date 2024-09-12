Ари – о Соболеве: «Это сложная ситуация, когда нападающий переходит напрямую из «Спартака» в «Зенит»

В летнее трансферное окно нападающий Александр Соболев перебрался из «Спартака» в «Зенит». Экс-игрок «красно-белых» Ари ответил на вопрос, объясняли ли ему в своё время принципиальность противостояния «Спартака» и «Зенита».

«Да. У «Спартака» и «Зенита» всегда были дерби. Это сложная ситуация, когда нападающий переходит напрямую в «Зенит». Самое главное, что у «Спартака» есть много фанатов, хорошие игроки», - цитирует Ари «Матч ТВ».

Напомним, что Александр Соболев уже успел сыграть за «Зенит» - в гостевом товарищеском матче против «Кайрата». Дебютировать же за «сине-бело-голубых» на официальном уровне Соболев может в субботу, 14 сентября, - в гостевом матче Премьер-лиги против ЦСКА.