«Акрон» уточнил срок контракта с Дзюбой

Как и ожидалось, нападающий Артём Дзюба перешёл в «Акрон». Подтверждение трансфера изначально появилась на сайте Российской премьер-лиги – фамилия 36-летнего Дзюба присутствовала в разделе заявок на сезон. В скором времени о переходе опытного форварда объявил и сам «Акрон». Клуб из Тольятти отметил, что трудовое соглашение с Дзюбой рассчитано на один сезон – до середины 2025 года.

Ближайший матч чемпионата России «Акрон» проведёт в воскресенье, 15 сентября, - против «Химок» дома. После семи сыгранных туров «Акрон» располагается на 14-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.