Нападающий Артём Дзюба обрёл клубную прописку. Опытный футболист будет играть за «Акрон». Клуб пока не подтвердил трансфер Дзюбы, но на официальном сайте Российской премьер-лиги имя футболиста уже есть в заявках.

Стоит сказать, что Дзюба заявлен «Акроном» под номером 24.

Артёму Дзюбе 36 лет. Нападающий провёл без команды несколько месяцев после истечения срока контракта с «Локомотивом».

Отметим, что «Акрон» сейчас располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда проведёт в воскресенье, 15 сентября, - против «Химок» на своём поле в Самаре.