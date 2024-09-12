Стало известно, покинет ли Голенков «Ростов»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы форварда «Ростова» Егора Голенкова, высказался о будущем своего подопечного.

— Голенков остается в «Ростове», — приводит слова агента Sport24.

25-летний Голенков выступает за «Ростов» с февраля 2022 года. В нынешнем сезоне он принял участие в десяти матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и стал автором одной голевой передачи.

Действующий трудовой договор Голенкова с «Ростовом» рассчитан до конца 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в два миллиона евро.

После семи туров «Ростов» занимает седьмое место в РПЛ, набрав 11 очков.