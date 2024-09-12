Канчельскис оценил текущий состав «Спартака»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился комментарием о текущем составе московского «Спартака».

Эксперт отметил, что у «Спартака» всегда были деньги, но ими не всегда удачно распоряжались.

«Сейчас, кажется, что с некоторыми игроками угадали — тот же Барко выглядит неплохо. Состав нельзя назвать звездным, но он вполне конкурентоспособен», — приводит слова Канчельскиса портал «РБ Спорт».

По итогам семи сыгранных туров «Спартак» находится на четвертой позиции в чемпионате России. В копилке команды Деяна Станковича 14 набранных очков.

Ближайшим соперником «красно-белых» станет махачкалинское «Динамо» (15 сентября).