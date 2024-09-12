Отец Дуарте отреагировал на информацию о возможном уходе игрока «Спартака» в «Рубин»

Андрес Дуарте, экс-игрок сборной Парагвая и отец защитника московского «Спартака» Алексиса Дуарте, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном уходе игрока в «Рубин».

Ранее появилась информация, что казанский клуб может арендовать 24-летнего футболиста у «красно-белых».

«Насчет варианта с «Рубином» мне ничего неизвестно. Знаю, что есть интерес из Турции. Мне кажется, что это предпочтительнее, но не я принимаю решения», — заявил отец игрока.

Стоит сказать, что в текущем сезоне Дуарте на поле пока не выходил. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года.