Нападающий ушёл из «Спартака» — источник

Российский нападающий Павел Мелёшин перебрался из «Спартака» в «Сочи». Об этом сообщает телеграм-канал «Дай ударить».

По информации источника, южане арендовали у «Спартака» 20-летнего форварда на один год без права выкупа. Кроме того, зимой «красно-белые» не смогут досрочно вернуть Мелёшина.

В нынешнем сезоне Мелёшин принял участие в пяти матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Действующий трудовой договор футболиста со «Спартаком» рассчитан до середины 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 500 тысяч евро.