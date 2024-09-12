Канчельскис высказался о вероятном трансфере Дзюбы в «Акрон»

Ожидается, что нападающий Артём Дзюба перейдёт в «Акрон». Комментарий на этот счёт дал известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис. Он не сомневается, что Дзюба поможет клубу из Тольятти.

«Ещё неизвестно, где бы Артём больше принёс – в клубе-новичке РПЛ или более статусном. Здесь он, возможно, наоборот раскроется ещё больше, много голов забьёт. Думаю, Дзюба поможет «Акрону» остаться в РПЛ, это ведь главная задача клуба», - цитирует Канчельскиса «ВсёПроСпорт».

По мнению Канчельскиса, характер Дзюбы не станет проблемой в «Акроне». По словам экс-игрока «Манчестер Юнайтед», если руководители и тренеры хотели подписать Артёма, то трудностей возникнуть не должно.

«Акрон» сейчас занимает 14-ю строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги.