Раскрыто будущее Чистякова в «Зените»

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, ответил на вопрос о будущем своего подопечного.

«Чистяков остается в «Зените». Насчет интереса от других команд — не готов ничего обсуждать. Дмитрий до зимы останется в «Зените», — заявил агент Sport24.

Чистяков выступает за «Зенит» с 2021 года. В нынешнем сезоне 30-летний защитник принял участие в двух играх Кубка России и не отметился результативными действиями.

Действующий трудовой договор Чистякова с «Зенитом» рассчитан до конца текущей кампании. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 1,8 млн евро.