Яковлев — об игре «Спартака»: «Супер, если честно»

Воспитанник «Спартака» Павел Яковлев высказался об игре «красно-белых» при Деяне Станковиче.

«Как сейчас играет «Спартак»? Супер, если честно. В команде появился тренер, который создал суперскую атмосферу, и один кайф смотреть на то, как они играют», — заявил Яковлев «Советскому спорту».

По мнению футболиста, Станкович вселил уверенность в футболистов, поэтому они стали давать результат.

После семи туров «Спартак» находится на четвертой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 14 набранных очков.

В ближайшем туре команда Станковича сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо». Матч пройдет 15 сентября, начало — в 19:00 по мск.