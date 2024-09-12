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Балахнин назвал хорошим вариантом для «Акрона» приглашение Дзюбы эксклюзив

12 Сентября 2024 • 16:05 Комментировать
Акрон
...
Химки
15.09 16:30

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о последних трансферных новостях РПЛ.

- По информации СМИ, Дзюба переходит в «Акрон». Сможет ли он реанимировать там свою карьеру, ведь уже долго не играл?

- Для  «Акрона» это очень хороший вариант. Дзюба может сделать эту команду лучше. Там нет забивного нападающего, а он просто необходим. Поэтому клубу было очень нужно такое приобретение.

- Дзюбе надо забить пять мячей, чтобы побить рекорд Кержакова и стать лучшим бомбардиром чемпионатов России. Сможет ли он это сделать до конца чемпионата?

- Это реально, учитывая опыт Дзюбы. У него будет цель, к которой Артём будет стремиться. Хорошая мотивация для него. Я помню, что одно время Дзюба тоже был никому не нужен. Потом он пошел в «Ростов», все доказал и стал востребованным. Затем ситуация повторилась с тульским  «Арсеналом». Так что для Дзюбы это привычное состояние, в котором он чувствует себя комфортно. 

- «Локомотив» подписал защитника Монтеса. Как оцените переход?

- Думаю, что нужно смотреть по факту: насколько быстро он адаптируется, как будет играть и будет ли полезен. Команде действительно нужен был защитник, и клуб это понимал. 

- «Рубин» хочет арендовать Дуарте у   «Спартака». Вас не удивляет, что этот защитник не пригодился Станковичу, хотя у Абаскаля он играл стабильно?

- Это очень неплохой футболист. Казанцам он точно поможет. А в   «Спартаке» на него вылилось много негатива, поэтому оставаться там было трудно. Да и Станкович не увидел его в своей команде. Легионер уйдет в средний, хороший клуб, который сможет усилить.

- Зачем  «красно-белым» покупать Абену, которому надо еще адаптироваться в команде, если есть Дуарте? Он настолько плох?

- Риски тут есть, но они есть всегда. Каждому тренеру хочется найти что-то лучше. Видимо, Станковичу нужен защитник с определенными качествами, которых не оказалось у Дуарте. Мы не можем знать всех нюансов. Но ставит игру  главный  тренер, а ему виднее. Это не значит, что Дуарте - плохой футболист.

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Елена Григорьевская

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