«Акрон», вероятно, анонсировал трансфер Дзюбы

Бывший нападающий «Локомотива» Артём Дзюба в ближайшее время может официально стать игроком «Акрона».

Ранее сообщалось, что 36-летний футболист подпишет контракт с «Акроном» до конца текущего сезона.

Пресс-служба тольяттинской команды опубликовала видеоролик в своем телеграм-канале, где говорится о скором появлении нового нападающего.

После семи сыгранных туров «Акрон» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке пять очков.

15 сентября подопечные Заура Тедеева встретятся дома с «Химками». Начало поединка запланировано на 15:30 по мск.