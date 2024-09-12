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Деменко: «Если Дзюба наберёт форму, он однозначно поможет «Акрону» эксклюзив

12 Сентября 2024 • 15:39 Комментировать
Акрон
...
Химки
15.09 16:30

Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном переходе Артёма Дзюбы в «Акрон».

- В СМИ пишут, что Артём Дзюба переходит в «Акрон». Это хороший вариант для него?

- В любом случае это игровая практика. Я думал, что он найдет команду, возможно даже в Европе. Но Артём и его агенты понимают, что ему надо где-то играть.

- Почему Дзюба оказался не востребован среди наших клубов и заинтересовал только «Акрон»?

- Из-за возраста. Ему все-таки 36 лет. В таком возрасте игроку очень сложно найти хороший вариант. А такие клубы, как «Акрон», в нем заинтересованы, потому что если Дзюба наберет форму, он однозначно поможет.

- Реально набрать хорошую форму, учитывая такой большой простой?

- Конечно. За счет игр и тренировок это возможно. В течении двух-трех недель игрок, как правило, набирает необходимые кондиции. Главное, чтобы не было травм.

- Дзюбе надо забить пять мячей, чтобы побить рекорд Кержакова и стать лучшим бомбардиром чемпионата России. В «Акроне» это реально сделать?

- Все реально. Это зависит от Дзюбы и его мастерства. Мы видели Артёма и в тульском «Арсенале», и в других клубах, где он себя проявлял, а потом переходил в хорошие команды. Поэтому предложение у него неплохое, и главное сейчас - набрать кондиции.

- Еще одна новость прошла в прессе: «Рубин» хочет арендовать у «Спартака» защитника Дуарте. Вас не удивляет, что он оказался невостребованным у Станковича, ведь у Абаскаля Алексис стабильно играл?

- Если брать по игре, у него было много ошибок в начале. Дуарте не такой быстрый для защитника. Думаю, Абаскаль его целенаправленно ставил из-за проблем с Джикией. А Станковичу нужны более быстрые защитники,

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- Какое мнение у вас о Дуарте как о защитнике?

- Это неплохой футболист, но дороговат для своей игры. Плюс у него слабоваты скоростные качества. С быстрыми, мобильными нападающими ему тяжело.

- Еще одна новость: «Локомотив» объявил о подписании защитника Монтеса из «Альмерии». Он также выступает в сборной Мексики. Как вам это приобретение?

- Он еще и капитан своей сборной. Интересный игрок. Считаю, это хорошее приобретение. Но вопрос в том, как он сможет раскрыться в нашем чемпионате. Мы же видели, как, например, Месси играет в «Барселоне» и сборной Аргентины.

Елена Григорьевская

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Артём Дзюба Максим Деменко Акрон ещё теги

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