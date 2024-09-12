В «Локомотиве» раскрыли слова Дзюбы во время ухода из клуба

Член тренерского штаба «Локомотива» Заур Хапов поведал о том, что нападающий Артём Дзюба сказал при уходе из московского клуба. Как известно, по завершению сезона 2023/2024 контракт с Дзюбой не был продлён, и футболист обрёл статус свободного агента.

«Не знаю, какие у него сейчас мысли – в последний раз, когда мы с ним общались, он сказал, что обязательно будет играть, найдёт команду. Это было, когда он уходил», - цитирует Хапова «РБ Спорт».

Ожидается, что 36-летний Артём Дзюба подпишет контакт с «Акроном». В четверг появилась информация о том, что нападающий проходит медицинское обследование для клуба из Тольятти.