Смородская: «Акрон» — это последний шанс для Дзюбы»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о предстоящем переходе форварда Артёма Дзюбы в тольяттинский «Акрон».

«У них может получиться хороший тандем. Это последний шанс для Дзюбы доказать, что он способен играть в футбол на солидном уровне», — приводит слова Смородской портал «РБ Спорт».

С февраля 2023 года Дзюба выступал за московский «Локомотив», но после окончания прошлого сезона «железнодорожники» не стали продлевать трудовой договор с нападающим.

Текущий сезон — дебютный для «Акрона» в РПЛ. После семи туров клуб идет на 14-й позиции в турнирной таблице, набрав пять очков.