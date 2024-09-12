Стало известно, почему Федун пропустил матч звёзд «Спартака»

В среду вечером на «Лукойл Арене» состоялся матч звёзд «Спартака». Оказывается, бывший владелец московского клуба Леонид Федун получал приглашение на мероприятие. Впрочем, бизнесмен не смог приехать в Москву.

«Федуна приглашали на матч, ему звонили, но бывший владелец «Спартака» ответил, что у него не получается в этот день быть в Москве», - комментарий знакомого с ситуацией источника приводит «Матч ТВ».

Как известно, Леонид Федун вышел из управления «Спартаком» в августе 2022 года. В тот момент бизнесмен передал все свои акции клуба компании «Лукойл».

На текущий момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.