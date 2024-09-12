В «Химках» отреагировали на информацию о возможном подписании Джикии

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов поделился комментарием о возможном подписании экс-защитника «Спартака» Георгия Джикии.

— На данный момент не могу комментировать. Все будет известно к вечеру, — приводит слова Садыгова «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что 30-летний Джикия ведет переговоры с «Химками». Сообщалось, что в случае успешных переговоров с подмосковным клубом защитник будет зарабатывать около пяти миллионов рублей в месяц.

По итогам семи сыгранных туров «Химки» находятся на 13-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. На счету команды Франка Артиги шесть зачетных баллов.