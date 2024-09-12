В ЦСКА выбрали лучших игроков команды в июле-августе

Пресс-служба ЦСКА назвала двух лучших футболистов команды по итогам июля-августа. Ими стали защитник Игорь Дивеев и полузащитник Иван Обляков.

«За Игоря проголосовало больше всего болельщиков, а за Ивана отдали большинство голосов наши известные болельщики и представители СМИ», - говорится в сообщении «армейцев» в телеграм-канале.

После семи туров ЦСКА располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Марко Николича отстаёт на четыре зачётных балла.

Ближайший матч ЦСКА проведёт в субботу, 14 сентября, - против «Зенита».