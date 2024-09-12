Джикия ведёт переговоры с клубом РПЛ

Бывший капитан московского «Спартака» Георгий Джикия может продолжить карьеру в «Химках». Об этом рассказал инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По информации источника, стороны ведут переговоры, но пока не могут договориться по заработной плате. Сообщается, что если Джикия все же договорится с «Химками», то будет зарабатывать в клубе не менее пяти миллионов рублей в месяц (около 600 тысяч евро в год).

В прошлом сезоне 30-летний Джикия провел 12 матчей во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

После семи туров «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав шесть очков.