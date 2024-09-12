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Мостовой: Замечательно, что Станкович пригласил меня в «Спартак»

12 Сентября 2024 • 14:48 Комментировать (1)
Динамо Махачкала
...
Спартак Москва
15.09 19:00

Экс-игрок столичного «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на слова наставника «красно-белых» Деяна Станковича.

Ранее сербский специалист признался, что готов принять Мостового на стажировку.

«Станкович пригласил меня в «Спартак»? Это же замечательно, я всегда говорил, что в первую очередь буду рассматривать стажировку у Станковича в «Спартаке», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, Станкович возглавляет «Спартак» с минувшего лета. После семи туров «красно-белые» идут на четвертой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 14 баллов.

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Спартак Москва Александр Мостовой Деян Станкович ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
12 Сентября 2024 в 15:15
ай на место зиц-предсыдатиля фунта.. А-ха-ха-ха! )))
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