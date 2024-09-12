Мостовой: Замечательно, что Станкович пригласил меня в «Спартак»

Экс-игрок столичного «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на слова наставника «красно-белых» Деяна Станковича.

Ранее сербский специалист признался, что готов принять Мостового на стажировку.

«Станкович пригласил меня в «Спартак»? Это же замечательно, я всегда говорил, что в первую очередь буду рассматривать стажировку у Станковича в «Спартаке», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, Станкович возглавляет «Спартак» с минувшего лета. После семи туров «красно-белые» идут на четвертой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 14 баллов.