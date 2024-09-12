Назначен судья на матч ЦСКА – «Зенит»

Российский футбольный союз обнародовал информацию о судейских назначениях на матчи восьмого тура Премьер-лиги. Центральный матч тура между ЦСКА и «Зенитом» обслужит бригада Алексея Сухого.

В случае необходимости главный судья будет получать сигналы от Евгения Турбина (ВАР), которому поможет Роман Сафьян (АВАР).

Матч между ЦСКА и «Зенитом» стартует в субботу, 14 сентября, в 16:30 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.

Ознакомиться со всеми назначениями судей на матчи восьмого тура российского чемпионата можно в публикации РФС ниже.