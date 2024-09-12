Гаджиев оценил вероятность перехода Джикии в махачкалинское «Динамо»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о возможном переходе защитника Георгия Джикии.

«Если бы Георгий к нам летел, то весь Дагестан об этом знал. Но пока он к нам не летит. Думаю, вероятность его перехода маленькая, потому что у Джикии есть более интересные предложения из Турции», — приводит слова Гаджиева Sport24.

При этом функционер признался, что хотел бы видеть Джикию в «Динамо» и ждет его в клубе в любое время.

Напомним, после окончания прошлого сезона Российской премьер-лиги Джикия покинул «Спартак» на правах свободного агента.

Стоит сказать, что 12 сентября официально закрывается трансферное окно в России.