Гаджиев оценил вероятность перехода Джикии в махачкалинское «Динамо»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о возможном переходе защитника Георгия Джикии.
«Если бы Георгий к нам летел, то весь Дагестан об этом знал. Но пока он к нам не летит. Думаю, вероятность его перехода маленькая, потому что у Джикии есть более интересные предложения из Турции», — приводит слова Гаджиева Sport24.
При этом функционер признался, что хотел бы видеть Джикию в «Динамо» и ждет его в клубе в любое время.
Напомним, после окончания прошлого сезона Российской премьер-лиги Джикия покинул «Спартак» на правах свободного агента.
Стоит сказать, что 12 сентября официально закрывается трансферное окно в России.
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