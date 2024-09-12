Защитник «Зенита» Нино поделился ожиданиями от матча с ЦСКА

В субботу в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги «Зенит» сыграет против ЦСКА на выезде. Защитник питерской команды Нино поделился ожиданиями от этого матча.

«Я провёл несколько матчей против ЦСКА с тех пор, как перешёл в «Зенит». И всегда это были очень сложные, очень непростые игры. И, конечно же, субботняя встреча будет такой же», - слова Семака приведены на сайте «Зенита».

Нино отметил, что «Зенит» в каждом матче настраивается на победу, но при этом в играх такого уровня напряжение немного выше.

Матч ЦСКА – «Зенит» пройдёт в субботу, 14 сентября. Стартовый свисток на «ВЭБ Арене» прозвучит в 16:30 по московскому времени.