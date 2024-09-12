Семак: «Непросто нам пришлось»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о календаре, с которым в последнее время сталкивалась его команда. Впереди у «сине-бело-голубых» четвёртый подряд гостевой матч – против ЦСКА.

«Да, непросто нам пришлось, много выездных матчей, безусловно, начиная с Суперкубка. Но ничего, будет время, где мы будем больше играть дома. Играть выездные матчи всегда гораздо сложнее, чем домашние», - цитирует Семака сайт «Зенита».

Матч восьмого тура Премьер-лиги между ЦСКА и «Зенитом» пройдёт в субботу, 14 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.