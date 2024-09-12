Довбня: «Я не пенсионер, мне в душе 24 года»

Вратарь московского «Спартака» Александр Довбня высказался о своём пребывании в «красно-белой» команде.

Напомним, 37-летний голкипер перебрался в «Спартак» в летнее трансферное окно.

«У меня лучшая футбольная пенсия? Я не пенсионер. Посмотри на меня – мне в душе 24 года», — заявил Довбня «РБ Спорту».

Контракт вратаря со «Спартаком» рассчитан на один сезон. Стоит сказать, что возрастной голкипер пока не дебютировал за клуб.

После семи туров подопечные Деяна Станковича находятся на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков.

15 сентября «Спартак» встретится в гостях с махачкалинским «Динамо».