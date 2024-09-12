Хавбек «Спартака» перешёл в европейский клуб

Атакующий полузащитник «Спартака» Артём Шоларь продолжит карьеру в словенском клубе «Целе». Об этом сообщает пресс-служба «красно-белых».

Уточняется, что «Целе» арендовал 21-летнего футболиста до конца текущего сезона.

В текущем сезоне Шоларь провел 21 матч за «Спартак-2», в которых забил один мяч и стал автором пяти голевых передач.

Действующий трудовой договор полузащитника с клубом рассчитан до конца следующего года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 150 тысяч евро.

Стоит сказать, что за «Целе» уже выступает другой воспитанник «Спартака» — Никита Иосифов.