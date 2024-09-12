Ефимова высказалась о ситуации с Промесом в «Спартаке»

Известная пловчиха Юлия Ефимова, которая является болельщицей «Спартака», высказалась о ситуации с Квинси Промесом. Как известно, летом у нидерландца истёк контракт с московским клубом. Во второй части прошлого сезона Промес не играл, поскольку из-за проблем с законом не смог вернуться в Россию после зимних сборов в ОАЭ.

По словам Ефимовой, после расставания с Промесом у «Спартака» будут и другие большие игроки.

«Будут другие легенды. У нас есть молодые ребята, которые в дальнейшем будут возглавлять «Спартак», - цитирует Ефимову «Спорт-Экспресс».

На прошлой неделе Квинси Промес подписал контракт с клубом «Юнайтед» из Дубая.