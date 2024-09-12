Пловчиха Ефимова назвала двух самых красивых игроков «Спартака»

Известная пловчиха Юлия Ефимова ответила на вопрос, кто из игроков «Спартака» является самым красивым.

«Самый красивый игрок в «Спартаке»? Бабич симпатичный. И новый игрок, Мангаш. Видела его на фото, симпатичный», - цитирует Ефимову «Спорт-Экспресс».

«Спартак» в настоящий момент готовится к гостевому матчу Премьер-лиги против «Динамо» из Махачкалы. Команды сойдутся лицом к лицу на поле в воскресенье, 15 сентября.

После семи туров «Спартак» располагается в турнирной таблице чемпионата на четвёртой позиции с 14 очками в активе. От лидирующего «Зенита» «красно-белые» отстают на три балла.