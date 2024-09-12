Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес в ближайшее время станет игроком «Крыльев Советов». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, самарцы арендуют 24-летнего чилийца у ЦСКА с правом выкупа.

Мендес выступает за «армейцев» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне футболист на поле пока не выходил.

Действующий трудовой договор Мендеса с ЦСКА рассчитан до середины 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет четыре с половиной миллиона евро.

После семи туров ЦСКА занимает пятое место в РПЛ. «Крылья Советов» идут на десятой позиции.