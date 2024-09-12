«Дзюба думает, что он русский Роналду» - Петржела

Экс-рулевой «Зенита» Властимил Петржела выказался о нападающем Артёме Дзюбе. В последние месяцы опытный футболист пребывает в статусе свободного агента.

«Дзюба думает, что он русский Роналду – хочет играть до 40 лет. Только его физическая форма уже не позволяет это делать. К тому же, у Артёма скандальная репутация, поэтому до сих пор ни один клуб не захотел подписывать с ним контракт», - цитирует Петржелу «РБ Спорт».

36-летний Артём Дзюба может продолжить карьеру в «Акроне». Ранее появлялась информация о том, что нападающий проходит обследование для клуба из Тольятти.

После семи туров «Акрон» располагается на 14-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. В семи тура команда набрала пять очков (одна победа, две ничьи, четыре поражения).